قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن ترحيب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالتوقيع على اتفاق إطلاق النار بجينيف دليل على الإرادة الدولية في تحقيق الاتفاق، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أحد دول مجلس الأمن وأقواها.

وأضاف المحجوب، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يغرد خارج السرب، بعد تصريحاته بأن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية الشرعية من اتفاقات مع تركيا.

وأشار إلى أن الاتفاقيات بين تركيا وحكومة الوفاق خاصة بالتدريب فقط، متابعًا: «لا أعتقد أن النص جاء جزافًا، وقطع الطريق على تنظيم الإخوان ومحاولة الالتفاف على القرارات، درسنا تفكير الإخوان وكيف يعملون، وقطعنا التواجد الأجنبي أو تحجج باتفاقيات لإبقاء المرتزقة».

ورحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالإعلان عن توقيع الليبيين على اتفاق وقف إطلاق النار الفوري على الصعيد الوطني، في المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف.