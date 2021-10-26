الكرملين: بوتين يشارك غدا في اجتماعات رابطة دول الآسيان عبر تقنية الفيديو

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" غدًا الأربعاء؛ لبحث قضايا تشمل قضايا الانتعاش الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإجراءات مكافحة فيروس كورونا والتغلب على عواقب الوباء.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، وفقا لما جاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (في مؤتمر عبر تقنية الفيديو) في القمة السادسة عشرة لشرق آسيا، التي ستترأسها بروناي".

وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة قضايا الانتعاش الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والتغلب على تداعيات فيروس كورونا، موضحة أن بوتين سيشارك في الـ 28 من الشهر نفسه في الجلسة العامة للقمة الرابعة بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".