استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين لتسجل أطول فترة ارتفاع متصلة منذ يوليو الماضي مع تزايد المخاوف من استمرار معدلات التضخم المرتفعة لفترة أطول في الدول الكبرى.

كانت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية قد قالت في تصريحات تلفزيونية أمس إنها تتوقع استمرار الأسعار مرتفعة خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن تبدأ التراجع خلال النصف الثاني، رافضة في الوقت نفسه الانتقادات التي تقول إن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان السيطرة على التضخم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد ألمح يوم الجمعة الماضي إلى تزايد القلق من معدل التضخم المرتفع وقال إن المجلس سيبدأ قريبا جدا تقليص برنامج شراء السندات، لكنه سيتحلى بالصبر بالنسبة لقرار زيادة الفائدة.

وارتفع سعر العقود الفورية للذهب اليوم بنسبة 8ر0% إلى 70ر1807 دولار للأوقية في تعاملات نيويورك. كان السعر قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر يوم الجمعة قبل أن يتراجع قليلا في أعقاب تصريحات باول.

وارتفع سعر العقود الآجلة بمقدار 50ر10 دولار أي بنسبة 6ر0% إلى 80ر1806 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل وهو أعلى مستوى له منذ 14 أيلول/سبتمبر الماضي.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 143ر0 دولار إلى 592ر24 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0300ر0 دولار إلى 5280ر4 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.