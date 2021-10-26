تقرير: %43 عجز في موازنة الأمم المتحدة للاستجابة لدعم لاجئين في الأردن

بلغ حجم العجز في موازنة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السنوية المخصصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن للعام الحالي، نحو 173 مليون دولار، وفق تقرير صدر حديثا عن المفوضية.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم الثلاثاء عن تقرير للمفوضية أنها تسلمت 232 مليون دولار من مجموع موازنتها البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، بحجم تمويل وصل إلى 57%، استنادا إلى أرقام صادرة في 19 تشرين أول/أكتوبر الحالي.

ولا يشمل التمويل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ حيث أن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ويستضيف الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بالنسبة لعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 758158 لاجئا بينهم 670748 لاجئا سوريا مسجلا و66526 لاجئا عراقيا و12760 لاجئا يمنيا، و5984 لاجئا سودانيا، و688 لاجئا صوماليا و1452 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.

بينما تشير البيانات الحكومية الأردنية إلى وجود 3ر1 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

ولفتت المفوضية النظر إلى أن الأردن من بين أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية، متحدثة عن إدخال الأردن للاجئين في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويعيش 8ر82% من اللاجئين في مدن أردنية، بينما 2ر17% منهم في ثلاثة مخيمات وهي الزعتري، أكبر مخيم يستضيف لاجئين سوريين، والأزرق ومخيم مريجيب الفهود الإماراتي الأردني.