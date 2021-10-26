وريث شركة سامسونج يخضع لغرامة كبيرة بعد إدانته بالاستخدام غير القانوني لعقار مخدر

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قضت محكمة في سول اليوم الثلاثاء بتغريم وريث شركة سامسونج للالكترونيات لي جاي يونج 70 مليون وون ( أكثر من 60 الف دولار) بعد إدانته بالاستخدام غير القانوني لعقار مخدر على مدار أعوام، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويتردد أن العقار غير القانوني هو مخدر بروبوفول.

ويقال أن لي قام باستخدام المادة المخدرة، التي تعد غير قانونية في كوريا الجنوبية، أكثر من 40 مرة في الفترة ما بين 2015 و 2020.

وقد اتهم الادعاء في حزيران/يونيو الماضي نائب رئيس شركة سامسونج بتناول بروبوفول لأغراض غير العلاج الطبي في عيادة لجراحات التجميل.

ويذكر أنه تم حبس لي سابقا. فقد قضت محكمة سول العليا في 18 كانون ثان/يناير الماضي بحبسه عامين ونصف بعد إعادة محاكمته في قضية تتعلق برشوة متورط فيها أيضا الرئيس الكوري الجنوبي السابق باك جوين هيه.

وجرى الافراج عن لي بصورة مشروطة في آب/أغسطس الماضي.

وانسحب لي / 53 عاما/ من الحياة العامة منذ ذلك الحين.