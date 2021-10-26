أكد سفير المملكة العربية السعودية بلبنان، وليد البخاري، حرص المملكة على أمن واستقرار لبنان ومؤسساته وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي وتعزيزه، وعلى علاقاته الأخوية بين البلدين، موضحا أنه لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربي.

وأبدى البخاري، خلال زيارته اليوم لمفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى على رأس وفد من السفارة، تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل حرية وسيادة وعروبة بلده، مشددا على أهمية التواصل الدائم مع دار الفتوى المرجعية الدينية والوطنية المعتدلة التي تحافظ على دورها الجامع في الأزمات التي يشهدها لبنان.

من جهته، أعرب المفتي عن تقديره الكبير لإصرار القيادة الرشيدة في المملكة على عدم التخلي عن لبنان وشعبه مهما صدر من مواقف مجحفة بحق المملكة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي لا تمثل إلا أصحابها.

وأشار المفتي إلى أن "العلاقات بين لبنان والسعودية كانت وستبقى ثابتة وصلبة مهما اعترضها من كلام مسيء بحقها لأنها تترفع عن ذلك وتبقى تنظر إلى لبنان وشعبه كدولة عربية شقيقة لا بد من التعاون معها والتلاقي مع تطلعاتها الوطنية".