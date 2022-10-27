 محمد محسن وهبة مجدي يحضران حفل كارول سماحة - بوابة الشروق
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محمد محسن وهبة مجدي يحضران حفل كارول سماحة

تصوير- دنيا يونس:<br/>
تصوير- دنيا يونس:
محمد عباس
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:50 م

حرص الفنان محمد محسن، على حضور حفل الفنانة كارول سماحة، والذي عقب حفله، رفقة زوجته الفنانة هبة محسن.

وافتتحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلها، بالليلة السابعة من فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية، بأغنية "أجازة".

وعبرت كارول عن سعادتها بالتواجد بالمهرجان الموسيقى العربية، معلقة: "أنا سعيدة إن دار الأوبرا محافظة على هذا التراث والحدث الثقافي، ومازالت تعلم الأجيال إن هناك أوركسترا عظيمة وفن راقي".

وكان الفنان محمد محسن، قد افتتح حفله، بالليلة السابعة من فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية، بأغنية "اسلمي يا مصر".

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