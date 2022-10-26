 تفاصيل جلسة جاريدو مع قائد الإسماعيلي - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أكتوبر 2022 7:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيفوز بكأس السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

تفاصيل جلسة جاريدو مع قائد الإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 7:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 7:21 م

عقد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعًا مطولًا مع عمر الوحش قائد ولاعب خط وسط الفريق وذلك على هامش المران الأخير للفريق الذي أقيم على ملعبه بالإسماعيلية.

ويتطلع المدرب الإسباني لعقد اجتماعات مستمرة من أجل تحفيزهم وحثهم على استعادة الثقة سعيًا لإيقاف نزيف النقاط والمضي قدمًا نحو الارتقاء بمركز الفريق بجدول مسابقة الدوري المحلي.

وكان الدراويش قد خسر في أول جولتين أمام الأهلي وغزل المحلة، بينما قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي فيوتشر وفاركو في الأسبوعين الثالث والرابع من عمر المسابقة المحلية لأجل غير مسمى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك