تفاصيل جلسة جاريدو مع قائد الإسماعيلي

عقد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعًا مطولًا مع عمر الوحش قائد ولاعب خط وسط الفريق وذلك على هامش المران الأخير للفريق الذي أقيم على ملعبه بالإسماعيلية.

ويتطلع المدرب الإسباني لعقد اجتماعات مستمرة من أجل تحفيزهم وحثهم على استعادة الثقة سعيًا لإيقاف نزيف النقاط والمضي قدمًا نحو الارتقاء بمركز الفريق بجدول مسابقة الدوري المحلي.

وكان الدراويش قد خسر في أول جولتين أمام الأهلي وغزل المحلة، بينما قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي فيوتشر وفاركو في الأسبوعين الثالث والرابع من عمر المسابقة المحلية لأجل غير مسمى.