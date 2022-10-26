تراجع سعر الغاز في غرب تكساس لأقل من الصفر لأول مرة منذ عامين

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في غرب تكساس إلى أقل من الصفر لأول مرة منذ 2020 في ظل تجاوز كميات الإنتاج لقدرة شبكة خطوط أنابيب النقل، مما أدى إلى تراكم الإمدادات في المنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن متعاملين في السوق القول إن سعر الغاز في مركز واها تراجع إلى حوالي سالب دولارين لكل مليون وحدة حرارية تسليم اليوم التالي، مقابل حوالي 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية منذ أسبوع.

يذكر أن الأسعار السلبية تعني أن الشركات المنتجة تدفع أموالا لطرف آخر مقابل استلام الكميات المنتجة منها والتي لا تجد سعات تخزينية لها، وهو أمر لم يحدث منذ عامين.

وأدت عمليات الصيانة الدورية لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى زيادة أزمة فائض الإنتاج عن الطاقة الاستيعابية لها.

يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستويات قياسية في ظل اضطراب إمدادات الغاز في العالم نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعاره لمستويات غير مسبوقة. وكانت أغلب الزيادة في الإنتاج من نصيب ولاية تكساس التي تتمتع ببعض أقل أسعار الطاقة في الولايات المتحدة بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.

كما تراجع الطلب الأوروبي الكثيف على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي نظرا لامتلاء مستودعات التخزين الأوروبية خلال الشهور الماضية، في حين مازال الطقس معتدلا مما يقلل الطلب على الغاز المستخدم في تشغيل أنظمة التدفئة خلال فصل الشتاء.

في الوقت نفسه ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة اليوم بنسبة 4ر7% إلى 586ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في تعاملات ظهر اليوم بتوقيت نيويورك