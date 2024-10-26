رئيس الوزراء المجري يهنئ حزب الحلم الجورجي بالفوز في الانتخابات البرلمانية

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هنأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحزب الحاكم في جورجيا، فيما زعم قادة المعارضة في البلاد تصدر الانتخابات البرلمانية المهمة اليوم السبت.

وقال أوربان عبر منصة إكس: "تهانينا لرئيس الوزراء (إيراكلي كوباخيدزه) وحزب الحلم الجورجي على انتصارهما الكاسح في الانتخابات البرلمانية اليوم. إن شعب (جورجيا) يعلم الأفضل من أجل بلاده، وجعل صوته مسموعا اليوم".

وذكرت مفوضية الانتخابات الجورجية إن الحلم الجورجي تصدر السباق بـ 53 % من الأصوات بعد فرز 70 % من الأصوات في ساعة متأخرة من اليوم السبت.

ورغم ذلك قالت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، التي تربطها صلات قوية بالمعارضة عبر منصة إكس إن الأحزاب المؤيدة لأوروبا حصلت على 52 % من الأصوات.

وأضافت: "إنني فخورة وواثقة من مستقبلنا الأوروبي".