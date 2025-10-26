رئيس جامعة المنيا يستعرض تطوير الطاقة الفندقية بالجامعة وينال عضوية مجلس الجامعات الأهلية

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.

قدَّم الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، تقريرًا خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، استعرض فيه جهود الجامعة في تطوير طاقتها الفندقية، وما تم تحقيقه من طفرة نوعية لدعم خدمات الإقامة للطلاب والطلاب الوافدين وضيوف الجامعة، وتعزيز دور الجامعة في دعم القطاع السياحي والاستثماري بالمحافظة.

وأوضح فرحات أن الأعمال الجارية تشمل رفع كفاءة فندق الجامعة بطاقة 392 سريرًا بمواصفات الإقامة الفندقية ذات الأربع نجوم، كما تم إعادة تأهيل مبنيين بالمدن الجامعية أحدهما للطلاب والآخر للطالبات لمستوى فندقي بعدد غرف بلغ 240 غرفة وعدة أجنحة وبطاقة إجمالية 500 سرير بمستوى فندقي ثلاثة نجوم، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب للسكن الراقي وتوفير إقامة متميزة تتوافق مع معايير الجودة وخطط الجامعة نحو التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين.

وبهذا فإن جامعة المنيا تقدم عدة مستويات من السكن بمستويات فندقية تشمل فندق الجامعة ومباني السكن الفندقي، وكذلك مباني الإسكــان المتميزة، بالإضافة إلى اثني عشر مبنى إسكان جامعي بطاقة تفوق الأربعة آلاف سرير لتهيئة بيئة تعليمية ومعيشية ذات جودة، ودعم مكانة جامعة المنيا محليًا ودوليًا.

وأشاد الوزير بما قدمته الجامعات من فعاليات ثقافية متنوعة احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، ومشاركتها لرموز الفكر والثقافة والأمن القومي في حوارات مع الطلاب، مؤكدًا أهمية استخلاص الدروس المستفادة وترسيخ قيم الانتماء.

كما أشاد وزير التعليم العالي بالإنجازات المصرية في التصنيفات الدولية، ومنها إدراج 26 جامعة مصرية بتصنيف التايمز لعام 2026، ووجود 9 جامعات ضمن أفضل ألف جامعة عالميًا، موجهًا الجامعات بدعم الباحثين وتعزيز النشر الدولي.

وأعلن الوزير تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" للعام الدراسي 2025-2026 لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، من خلال حملات توعوية بجامعات الأقاليم خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر، على أن تستمر الفعاليات أيام الخميس من نوفمبر وحتى ختامها 4 ديسمبر المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض المجلس أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي خلال أكتوبر، ومنها الإعلان عن انضمام مصر رسميًا إلى برنامج «هورايزون أوروبا» للبحث والابتكار بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وتخصيص 34 منحة لأوائل طلاب التعليم الفني، والمشاركة في فعاليات دولية ومحلية لتعزيز التعاون العلمي، من بينها اجتماعات اليونسكو والقمة المصرية الفرنسية للتعاون العلمي، والمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، ونتائج الاجتماع مع مجلس إدارة هيئة فولبرايت، من منح الهيئة لطلبة الدراسات العليا والأساتذة والمهنيين من البلدين، وكذلك استعراض البرامج التي تنفذها الهيئة لاستضافة الخبراء والأساتذة الأمريكيين بالجامعات والوزارات المصرية في مختلف المجالات.

كما أن المجلس وافق على ترشيح كل من الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، لعضوية مجلس الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2025/2026.

وتابع الاجتماع جهود الترويج الإعلامي للجامعات المصرية، واستعرض تقارير حول تدويل التعليم العالي، ومكتب التنسيق الذي نجح في توزيع أكثر من مليون طالب وطالبة على الجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة الدورية بالمستشفيات الجامعية لضمان استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وسلط الوزير الضوء على الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة لتوحيد وتنسيق الرؤى بين المستشفيات التابعة لوزارتي التعليم العالي والصحة والسكان، والاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والاجتماع مع السفير الفرنسي بالقاهرة، والاجتماع مع السفير الإيطالي بالقاهرة.