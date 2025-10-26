سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

-"المقاومة الشعبية": الفاشر صامدة أمام هجمات "الدعم السريع" الذي يشن حملة مضللة بادعاء سيطرته على مقر الجيش.

-الشبكة الطبية المستقلة: "الدعم السريع" قصفت مستشفى الفاشر ما أسفر عن مقتل ممرض وإصابة 3 من الكوادر الطبية.

تتواصل الأحد اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في الفاشر غربي البلاد، وسط ادعاءات الأخيرة بسيطرتها على مقر الجيش بالمدينة.

وقالت "المقاومة الشعبية" بالفاشر (متطوعون يقاتلون بجانب الجيش) في بيان إن "الفاشر لا زالت صامدة أمام هجمات مليشيا الدعم السريع".

وأوضحت أن "الدعم السريع تشن حملة إعلامية مضللة ومفضوحة، لإثار الهلع والرعب بشأن (ادعاء) دخولها لمقر رئاسة الفرقة السادسة مشاة للجيش، والذي يعني سقوط الفاشر".

فيما ذكرت لجان مقاومة الفاشر (شعبية مدنية)، في بيان، أن قائد الفرقة السادسة مشاة محمد خضر "يقود المعركة الحالية" في الفاشر.

وأوضحت أن "المدينة تشهد قتالا عنيفا تدافع فيه قوات الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة والمقاومة الشعبية عن الفاشر".

وفي وقت سابق الأحد، ادعت "قوات الدعم السريع" سيطرتها على "مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة للجيش بالفاشر"، فيما لم يصدر تعقيب من الجيش والقوات المشتركة للحركات المسلحة.

بدورها، أعلنت شبكة أطباء السودان، في بيان، مقتل ممرض وإصابة 3 من الكوادر الطبية في قصف مدفعي نفذته "قوات الدعم السريع" لمستشفى الفاشر.

وعدت الشبكة استهداف المستشفيات والمرافق الصحية "جريمة حرب وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وامتدادا لسلسلة الاعتداءات التي تُمارسها الدعم السريع بحق المدنيين والقطاع الصحي في دارفور".

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لحماية المدنيين في الفاشر، والذين "يتم قصفهم بصورة مكثفة منذ فجر اليوم (الأحد) بكل أنواع الصواريخ الموجهة".

كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الكوادر الطبية والمرافق الصحية، التي باتت هدفا مباشرا للهجمات المتكررة لـ"الدعم السريع".

وتحاصر "قوات الدعم السريع" الفاشر منذ 10 مايو 2024، فيما يسعى الجيش السوداني لكسر الحصار عن المدينة، التي تُعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ 15 أبريل 2023 يخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وسط معاناة المدنيين.

وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازحٍ ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.