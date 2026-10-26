بولسونارو يطالب بـ«إلغاء» نتائج الانتخابات البرازيلية بعد فوز لولا

رفض فلافيو بولسونارو الإقرار بالهزيمة أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تفوق عليه بنحو 4ر4 مليون صوت يوم الأحد، في أعقاب تأخير فوضوي في مواعيد إغلاق مراكز الاقتراع أمر بـه قاض في المحكمة العليا.

وكان كلاً من بولسونارو ولولا قد طلبا استمرار مراكز الاقتراع مفتوحة لفترة متأخرة بعد مشاكل في النقل العام وسوء الأحوال الجوية في بعض مناطق البرازيل. وجاء القرار بإبقاء مراكز الاقتراع مفتوحة قبل ثلاث دقائق من الموعد المحدد لإغلاق مراكز الاقتراع؛ حيث تلقت بعض مراكز الاقتراع القرار بعد إغلاقها بالفعل، ولم يتضح بعد عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها خلال فترة مد التصويت.

ووصف فلافيو بولسونارو خطوة تمديد ساعات التصويت بأنها غير مسبوقةــــ على الرغم من أنه ولولا قدما طلب التمديد ـــ وطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، قائلا إنه من المستحيل قبولها. ويقضي والده، جايير بولسونارو، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما بسبب محاولة انقلاب في أعقاب هزيمته أمام لولا في انتخابات عام 2022.