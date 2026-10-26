إصابة 80 شخصا إثر سقوط حافلة من أعلى منحدر قرب برشلونة

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أعلنت خدمات الطوارئ عن إصابة نحو 80 شخصا إثر سقوط حافلة من أعلى منحدر عقب تصادمها مع سيارة بالقرب من برشلونة اليوم الأحد.

ووفقا لخدمة الطوارئ الطبية في كاتالونيا، تعرض أربعة أفراد لإصابات خطيرة، بينما أصيب 18 آخرون بجروح متوسطة، وأكدت الخدمة أنه تم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى بالفعل.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في إي) بأن الحافلة سقطت من منحدر يبلغ ارتفاعه 20 مترا عقب وقوع التصادم.

ووقع الحادث في وقت متأخر من بعد الظهيرة على طريق (بي في – 5114) بالقرب من بلدية "فوجارس دي مونتكلوس" في متنزه "مونتسيني" الطبيعي الجبلي شمال شرق إسبانيا.

ووفقا لخدمة الطوارئ الطبية، وصلت فرق الاستجابة للطوارئ سريعا إلى موقع الحادث لبدء تقديم العلاج للمصابين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن فرق الإطفاء المحلية أرسلت 20 فريق طوارئ إلى المنطقة.

وقال رئيس إقليم كاتالونيا، سالفادور إيلا، إنه يتابع المستجدات بقلق بالغ، وتصلة الإحاطات المستمرة من السلطات المعنية.

وأضاف إيلا: "كل الدعم للمصابين والمتضررين، وخالص امتناني لخدمات الطوارئ على جهودهم".