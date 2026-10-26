لولا يفوز بجولة الإعادة الرئاسية في البرازيل ويضمن ولاية رابعة

أُعيد انتخاب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لولاية جديدة يوم الأحد، في خطوة تمثل ارتياحا لمعارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتضمن الحفاظ على مسافة سياسية واضحة بين واشنطن وأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت المحكمة الانتخابية البرازيلية، بعد فرز 100% من الأصوات، فوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا(81 عاما) بتقدم حاسم لا يمكن تجاوزه. ويأتي هذا الإعلان بعد ليلة شهدت ارتباكا في مراكز الاقتراع، إثر قرار مفاجئ من المحكمة العليا بتمديد التصويت لساعتين. وربما يفتح قرار قاضي المحكمة العليا الباب أمام طعون قانونية من جانب منافسه اليميني فلافيو بولسونارو.

ويخالف هذا الفوز المد اليميني المتصاعد في أمريكا اللاتينية، حيث يفوز عدد متزايد من المرشحين الرئاسيين من يمين الوسط المتحالفين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يعزز النفوذ الأمريكي في المنطقة بشكل أكبر.

ويكرس فوز لولا دا سيلفا قيادة تيار يسار الوسط لأكبر دولتين في أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان؛ المكسيك والبرازيل. كما يمنح هذا الفوز الاقتصاد البرازيلي الأكبر في المنطقة —بناتج محلي إجمالي يبلغ 6ر2 تريليون دولار سنوياــــ مساحة أوسع للحفاظ على استقلاليته السياسية والاقتصادية عن واشنطن، رغم الضغوط الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.