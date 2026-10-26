زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تعود إلى بلادها بعد 10 أشهر في المنفى

عادت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إلى موطنها بعد نحو 10 أشهر قضتها في الخارج، حيث أرجع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الفضل في تأمين عودتها الآمنة إلى المفاوضات المدعومة من الولايات المتحدة.

وأكد حزب المعارضة "فينتي فنزويلا" اليوم الأحد أن ماتشادو / 59 عاما / قد عادت إلى الأراضي الفنزويلية.

وكتب روبيو عبر منصة "إكس": "إن الظروف التي سمحت بالعودة الآمنة للسيدة ماتشادو إلى فنزويلا هي النتيجة المباشرة لمحادثات المصالحة المدعومة من الولايات المتحدة، والتي أسفرت بالفعل عن الإفراج عن مئات السجناء السياسيين وعودة المئات من شخصيات المعارضة السياسية من المنفى".

ومن جانبها، أعلنت ماتشادو عودتها في رسالة قصيرة عبر منصة "إكس" قالت فيها: "أنا هنا.. معكم".

ورحب إدموندو جونزاليس، المرشح الرئاسي السابق والحليف المقرب لماتشادو، بهذه الأنباء كاتبا: "اليوم يوم مهم جدا للفنزويليين، صوتنا السيادي يعود معها لقيادة هذه العملية وتوجيهها!".