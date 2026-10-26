رئيس مجلس النواب الأمريكى: روبيو يعتزم إجراء مفاوضات ثلاثية بشأن أوكرانيا

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين أخبراه أن الولايات المتحدة تخطط لإجراء مفاوضات ثلاثية بشأن أوكرانيا.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "إنهم يعملون على إنهاء" الحرب الروسية على أوكرانيا. وتريد الولايات المتحدة إجراء "مفاوضات ثلاثية. وهم على وشك القيام بذلك".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله "هناك الكثير من العوامل المتداخلة في هذا الأمر، والإدارة تبذل كل ما في وسعها لوضع حد لذلك الصراع".

وأضاف جونسون "لا يمكن الوثوق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و"علينا أن نعامله على هذا النحو".