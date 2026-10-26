 محافظ كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة وتأمين شبكات الإنارة العامة استعدادا لموسم الأمطار - بوابة الشروق
الإثنين 26 أكتوبر 2026 10:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة وتأمين شبكات الإنارة العامة استعدادا لموسم الأمطار

محمد نصار
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 10:22 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 10:22 م

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال رفع كفاءة وتأمين شبكات الإنارة العامة بقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ، ضمن خطة الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وفصل الشتاء، من خلال مراجعة مكونات الشبكة وإجراء أعمال الصيانة والتأمين اللازمة؛ بما يسهم في تحسين كفاءة الإنارة وتعزيز عوامل السلامة والأمان للمواطنين، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشملت الأعمال صيانة ومراجعة العوازل الكهربائية والتأكد من سلامتها، وشد الأسلاك المرتخية، ومعالجة الملاحظات الفنية بشبكة الإنارة العامة، بجانب مراجعة التوصيلات ومكونات الشبكة والتأكد من تأمينها؛ للحد من المخاطر المحتملة خلال فترات التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال بيان اليوم الاثنين، أهمية تكثيف أعمال المراجعة والصيانة الوقائية لشبكات الإنارة العامة بمختلف القرى والمدن، والتأكد من سلامة الأعمدة والأسلاك والعوازل والتوصيلات الكهربائية، مع سرعة التعامل مع أي أعطال أو ملاحظات فنية قد تشكل خطورة على المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رفع كفاءة وتأمين شبكات الإنارة، والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الفنية المعنية، مع إعطاء الأولوية للمواقع الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والطرق وتعزيز السلامة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأهالي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك