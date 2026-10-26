طهران: تبادل الرسائل مستمر مع واشنطن عبر الوسطاء

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران لم تغلق نافذة الدبلوماسية وأن الرسائل تمرر إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن بقائي تحدث في مقابلة مع هيئة إذاعة ألمانية. وقال إن الولايات المتحدة تبدو مستمرة في المطالب أحادية الجانب وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الأمريكيين يستخدمون مرارا وتكرارا عبارة "الاستسلام الكامل"، وهو ما قال بقائي إن أي إيراني لا يقبله.

وتتزايد المخاوف بين الإيرانيين بشأن عودة محتملة إلى حرب شاملة في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل والولايات المتحدة انتخابات في الأيام المقبلة.