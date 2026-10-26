قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حادثي التصادم اللذين شهدهما طريق الصعيد الشرقي، باتجاه محافظة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، أسفرا عن 4 وفيات و60 مصابًا، لافتًا إلى أن 27 مصابًا لا يزالون تحت العلاج بالمستشفيات، بينهم 7 حالات على الأقل غير مستقرة.

وأضاف «عبد الغفار» عبر برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أن الحادث الأول وقع نتيجة تصادم سيارة «ميني باص» مع سيارة نقل، فيما وقع الحادث الثاني بين أتوبيس وسيارة نصف نقل.

وتابع أن الوزارة دفعت بـ50 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

وأشار إلى أن التعامل مع الحوادث يبدأ بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتوقيع الكشف الطبي وتحديد درجة الإصابة، ثم تحويل الحالات وفقًا لخطورتها واحتياجاتها الطبية إلى مستشفيات الإحالة من المستوى الثالث، التي تمتلك الإمكانات الطبية والتخصصية اللازمة للتعامل مع طبيعة الإصابات.

وأكد أن عمليات نقل المصابين وتوزيعهم على المستشفيات تمت بصورة سريعة، لافتًا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يتابع الوضع الصحي للمصابين أولًا بأول.



ووجه وزير الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة من موقعي الحادثين، وضرورة توفير كل أوجه الدعم الطبي اللازم، وتسخير الإمكانات المتاحة للتعامل مع الموقف بكفاءة.