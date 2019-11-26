شعبة الصيدليات: سحب المضاد الحيوي جولمينتين لن يؤثر على السوق المصرية

قال حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة الصحة بسحب تشغيلات المضاد الحيوي لعلاج الالتهابات «جولمنتين» الموجودة بالسوق المحلية والوحدات الحكومية لن يؤثر على السوق المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن الشركة المنتجة للدواء أصدرت القرار بسحب التشغيل، احترامًا للمعايير الدولية، وللدراسة التي أصدرتها إدارة الغذاء والدواء الـFDA بأن المادة الفعالة للدواء يجب ألا تتجاوز صلاحيتها العامين، لافتًا إلى أن الشركة سحبت الدواء لامتداد الصلاحية حتى ثلاث سنوات.

ولفت إلى وجود أصناف عديدة بديلة بالسوق المصرية تحل محله مثل؛ الأوجمنتين، ايموكسكلاف، ميجاموكس، كلافيموكس، هاي بيوتك، أموكلاوين.

وأصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، منشور رقم 42 لسنة 2019، أمس الأحد، طالبت بضبط وتحريز الكميات الموجودة في السوق المحلية والوحدات الحكومية، من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي، لعلاج الالتهابات.

وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، لسحب كل التشغيلات من المستحضر، لمخالفته الاشتراطات الصحية.