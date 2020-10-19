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حمدوك ينعي الصادق المهدي: كان آخر رئيس وزراء منتخب في السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
الخرطوم - أ ش أ:
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 9:40 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 9:40 ص

نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس حزب "الأمة القومي"، إمام الأنصار الصادق المهدي.

وأشار حمدوك، في بيان، إلى أن المهدي كان آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، وأحد أهم رجالات الفكر والسياسة والأدب والحكمة في السودان.

وقال: "كان الإمام الصادق المهدي دالةً للديمقراطية، ونموذجًا للقيادة الراشدة، وصفحةً من الحلم والاطمئنان في زمان نُحت فيه السخط وتوالت الخيبات على صدر كتاب التاريخ، وبرحيله انطفأ قنديلٌ من الوعي يستغرق إشعاله آلاف السنين من عمر الشعوب".

وتوفي المهدي في الامارات، التي نُقل إليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء اصابته بفيروس كورونا.


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