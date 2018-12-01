الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من قرية كوبر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 فلسطينيين من كوبر شمال غرب رام الله، كما اعتقلت 3 فلسطينيين من قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته، في بلدة بيت كاحل شمال الخليل.

وفي قلقيلية، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد أن داهمت منزله، كما اعتقل فلسطينيان اثنان من جنبن بعد أن داهمت منزليهما في بلدة عرابة

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد أن داهمت منزل والده وفتشته، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.