وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

وصلت رحلة تابعة لشركة الطيران «فلاي دبي» للرحلات منخفضة التكلفة الخميس إلى مطار تل أبيب آتية من دبي في أول رحلة مباشرة منتظمة بين المدينتين بعد شهرين على تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

ونقلًا عن موقع «إيلاف»، مساء الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حضر إلى مطار بن غوريون عند وصول الطائرة بعد رحلة استغرقت حوالي أربع ساعات: «هذه لخطة تاريخية».

واستهل نتنياهو كلامه في استقبال الوفد الإماراتي الذي جاء بالطائرة بعبارة «السلام عليكم» باللغة العربية، مشددا على أن الإسرائيليين والإماراتيين سيتمكنون قريبا من السفر بين الدولتين من دون تأشيرة.

وكانت الإمارات وقعت في سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في أول خطوة من نوعها لدولة خليجية ثم تلتها البحرين.