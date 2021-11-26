 أصالة: أرفض الغناء مع محمد رمضان.. وممكن أغني مهرجانات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أصالة: أرفض الغناء مع محمد رمضان.. وممكن أغني مهرجانات


نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 5:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 5:02 ص

قالت الفنانة السورية أصالة، إنّها ترفض الغناء في دويتو مع الفنان محمد رمضان حال طلبه الغناء معها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "لو محمد رمضان عايز يغنى معايا أكيد برفض واللي بيعمله محمد رمضان لذيذ لجمهوره إنما أنا مغنية كلاسيك وبعمل كتير أشياء بضيفها لتاريخي ومكتبتي وتكون مفيدة لتاريخي".

وأوضحت أنّها من محبي محمد رمضان كممثل، وذكرت: "أنا بحب رمضان كتير فى التمثيل وهو بيجنن إنما في الغناء لا، ومفهوم الغناء يختلف بالنسبة لي".

وأكّدت أصالة أنها مستعدة على تقديم أغاني مهرجانات، قائلةً: "فى مهرجانات بتعجبني وتناسبني".

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