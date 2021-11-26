القوى العاملة توضح موقف المصريين العاملين بالسعودية من قرار المملكة الجديد

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالسعودية يفيد بأن وزارة الداخلية السعودية سمحت بالقدوم المباشر للمملكة من (مصر، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل،وفيتنام، والهند)، دون الحاجة لقضاء 14 يوما خارجها، على أن يتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، وذلك بدء من الأربعاء المقبل.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الجمعة- أن التقرير الذي تلقاه الوزير من وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، يأتي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).



‏من جهته، قال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن هذا القرار يعتبر خبرا سارا لجميع الفئات والذين يقدر عددهم تقريباً مليون وستمائة ألف عامل مصري وخاصة العاملين أصحاب التأشيرات الجديدة، والذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر ترانزيت، حيث كان يتم إعادة إجراءات الكشف الطبي كلما انتهت مدة صلاحيته مما زاد العبء والتكاليف المالية على العاملين ، وهذه فئة غير قليلة والتى تقدر بعشرات الآلاف من أصحاب التأشيرات .



وأضاف أنه يستفيد من هذا القرار أصحاب الأعمال السعوديين الذين جمدوا إجراءات استخراج تأشيرات عمل جديدة مما أثر بالسلب على سير أعمالهم، منوها بأن هذا القرار يتزامن مع قرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد صلاحية تأشيرات العاملين المتواجدين حالياً خارج السعودية إلى ٣٠ نوفمبر الجاري وكذلك تمديد إقامة من تنتهي إقامته حتى هذا التاريخ.



كما يستفيد من هذا القرار أصحاب تأشيرات الزيارة من غير فئات الكوادر ممن لم تشملهم قرارات الاستثناء السابقة ، حيث تم استثناء،الكوادر الطبية ، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، والمعلمين ، والعاملين بالمصانع السعودية، حتى يتم لم شمل العائلات واستقرارها دون الحاجة إلى عودة العامل إلى مصر واصطحاب عائلته أو السفر ترانزيت.