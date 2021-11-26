أمريكا تغلق حودها أمام المسافرين من 8 دول إفريقية

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة عن غلق حدود الولايات المتحدة أمام المسافرين من 8 دول في أفريقيا الجنوبية بسبب المتحور الجديد.



واعتبارا من الإثنين، سيمنع الأفراد الآتون من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو واسواتيني وموزمبيق ومالاوي من دخول الأراضي الأمريكية، بحسب مسؤول أمريكي كبير لفت إلى أن هذا القرار يستثني المواطنين الأمريكيين ومن يحملون إقامة دائمة في الولايات المتحدة.



وأضافت المنظمة في بيان، إنها أعطت السلالة (بي.1.1.529) اسم "أوميكرون"، وهو حرف يوناني، وذلك حسب وكالة رويترز.



ويتوقع أن تكون السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".



تم رصد ظهور المتحور الجديد لأول مرة في جنوب أفريقيا، وتشير الدلائل الأولية من مختبرات التشخيص إلى أن المتحور ظهر في مقاطعة جوتنج بجنوب أفريقيا وقد يكون موجودا بالفعل في المقاطعات الـ8 الأخرى في البلاد. وأعلنت جنوب أفريقيا عن 22 إصابة بهذا المتحور الجديد تعود بمعظمها إلى شباب.



كما تم تسجيل إصابات في هونج كونج وبوتسوانا وإسرائيل. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنها سجلت إصابة بالمتحورة الجديدة إضافة إلى الاشتباه بـحالتين أخريين"، والأشخاص الثلاثة ملقحون ضد كوفيد-19، لكن لم تحدد الوزارة عدد الجرعات التي تلقوها.