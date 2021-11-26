قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن احتفالية طريق الكباش بالأقصر عززت الشعور بالفخر والانبهار لدى الجميع، أمس الخميس، لافتًا إلى أنه عاشق ومتيم بالحضارة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاشق للحضارة المصرية وحريص على إحيائها، موضحًا أن الرئيس يؤكد أنه لن يعود إلى مصر وجهها الحضاري إلا إذا عادت لحضارتها العظيمة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعيد لمصر تاريخها وحضارتها، وخاصة أنه استطاع تغيير العالم يوم 30 يونيو لعام 2013، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تتقدم البلاد إلا بالولاء والانتماء والحب والإعجاب والمعرفة والتنوير.

وذكر أن عيد «الأوبت» المعاد إحياؤه باحتفالية طريق الكباش، أمس الخميس، عبارة عن عيد ملكي ينطلق من معابد الكرنك إلى معبد الأقصر ويستمد منه الملك قوته، موضحًا أن القوانين القديمة في مصر تفيد بأهمية أن يكون الملك قويًا وفي مقدمة الصفوف إذا أُعلنت الحرب.

وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء أمس الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.