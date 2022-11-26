مسؤول ألماني يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد نشطاء المناخ

تصاعدت الدعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد نشطاء المناخ في ألمانيا بعد احتجاجات مناخية عرقلت الحركة الجوية في مطار برلين الرئيسي.



ودعا رئيس حكومة ولاية براندنبورج المحيطة ببرلين اليوم السبت، الدولة إلى التحرك بعد احتجاج يوم الخميس الماضي.



وبعد الوصول إلى مدارج الطائرات قام نشطاء من مجموعة "الجيل الأخير" بعرقلة رحلات جوية في مطار العاصمة الألمانية لمدة ساعتين تقريبا، وذلك عن طريق لصق أنفسهم بالمدارج وركوب الدراجات حولها.



وقال رئيس حكومة براندنبورج، ديتمار فوديكه، في تصريحات لصحيفة "ميركيشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "يجب ألا نقلل من شأن مثل هذه الحوادث... الدولة الدستورية يجب أن تعمل وتتصرف".



وذكر فوديكه، أن أحدث فعالية للمجموعة في مطار برلين تجاوزت الحدود، مضيفا أن النشطاء يتعمدون تعريض الأشخاص والمنشآت للخطر من أجل إثارة الانتباه.



ويحقق مكتب الشرطة الجنائية في ولاية براندنبورج مع ستة نشطاء بتهمة التدخل الخطير في الحركة الجوية وإزعاج السير العام والتعدي على ممتلكات الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات، من بين أمور أخرى.



وجاء هذا الحدث بعد عدة أسابيع من الاحتجاجات المناخية التي نظمتها حركة "الجيل الأخير"، بما في ذلك إغلاق شوارع في العاصمة الألمانية واستهداف الأعمال الفنية في جميع أنحاء أوروبا.