كشف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عن حبه لأحد الألعاب التي يمارسها بشكل يومي عبر الانترنت، مُشيرًا إلى أنه يتحدث مع أشخاص عشوائيين بها.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "لم ألعب أي رياضة أخرى سوى كرة القدم في طفولتي، والآن ألعب البادل، والتنس في بعض الأوقات، وأيضًا ألعب الجولف بشكل جيد".

وأضاف: "كمصري ألعب الشطرنج.. أنا مدمن لهذه اللعبة.. ألعب لعبة الشطرنج يوميًا بمعنى كلمة يوميًا، وألعب أمام أشخاص عشوائيين عبر الانترنت".

وتابع: "عندما أواجه منافسين عشوائيين أضع أسمي وبجواره بعض الأرقام، وبعض الناس يسألونني هل أنت محمد صلاح؟ أقول لهم نعم، أنا صلاح، لكنهم لا يصدقونني.. يقولون لي لا، أنت تكذب، وأقول لهم نعم، أنا أكذب".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "أنا جيد في هذه اللعبة، لست ماجنوس كارلسون، لكنني جيد في هذه اللعبة.. ماذا لو قابلت ماجنوس؟ لا، لا يوجد أحد لديه فرصة في الفوز أمام ماجنوس، لكن من المحتمل أن أواجهه يومًا ما".

يُذكر أن النرويجي سفين ماجنوس كارلسون هو أستاذ كبير في لعبة الشطرنج، وسبق له تحقيق لقب بطل العالم في اللعبة خمس مرات، وهو حاليًّا بطل العالم في الشطرنج السريع وبطل العالم في الشطرنج الخاطف.