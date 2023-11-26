القسام والاحتلال يؤكدان تسلم الصليب الأحمر محتجزين إسرائيليين وأجانب

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أكّدت كل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي، تسلم الصليب الأحمر الدولي عدد من المحتجزين في قطاع غزة.

وأكّدت كتائب القسام، الأحد، تسليم هؤلاء المحتجزين إلى الصليب الأحمر الدولي.

وقالت القسام في بيان أوردته عبر حسابها على منصة «تليجرام»: «في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزاً صهيونياً و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي».

في حين قال بيان لجيش الاحتلال عبر حسابه على منصة «إكس»: «بحسب المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم (المحتجزين)، ومن بينهم 14 مواطنا إسرائيليا وثلاثة أجانب (العدد الصحيح أربعة)».

https://x.com/idfonline/status/1728800539406659953?s=20

על פי המידע שנמסר מהצלב האדום, החטופים בהם 14 אזרחים ישראליים ושלושה בעלי אזרחות זרה הועברו לידיהם — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 26, 2023

وتسود حالة من الترقب لإتمام تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وعملية تبادل الأسرى التي أجريت منها مرحلتان سابقتان، تأتي في إطار هدنة إنسانية جرى التوصل إليها بفضل جهود مصرية وقطرية وأمريكية.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة وتمتد لأربعة أيام، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وسط آمال بتمديدها لمزيد من الأيام.