حافلة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية تغادر نحو رام الله

غادرت حافلة الأسرى الفلسطينيين الـ39 المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية نحو مدينة رام الله.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة الجزيرة في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجميع الـ39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

في حين نُقل ثلاثة محتجزين تايلانديين ورابع روسي عبر معبر رفح، أين أجري لهم كشف طبي داخل الأراضي المصرية، ثم تحركت الحافلة التي تُقلهم صوب معبر كرم أبو سالم ليتسلمهم الجانب الإسرائيلي.