المشدد 10 سنوات لمتهم بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لشخص بالخانكة

قضت محكمة نايات بنها، الدائرة الرابعة بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم تسبب في إصابة شخص وإحداث عاهة مستديمة له؛ إثر خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز الخانكة في القليوبية.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9724/2020 مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3082 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم "م.ح.ع"، لأنه في يوم 12-7-2020، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، ضرب المجني عليه "سيد نجدي أحمد سليم"، عمداً مع سبق الاصرار بأن قام بتسديد ضربة باستخدام سلاح أبيض "ماسورة حديدية محل الاتهام التالي" استقرت برأسه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي نتج من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في كسر بالعظم الجداري الأيسر وشلل بالجانب الأيمن من الجسم، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض "ماسورة حديدية".

وتوصلت تحريات المباحث أنه على إثر خلافات عائلية سابقة، وحال عودته لمسكنه رفقة آخرين فوجئ بالمتهم في انتظاره، وما أن ظفر به حتى قام المتهم بتسديد ضربة باستخدام سلاح أبيض "ماسورة حديدية" استقرت برأسه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي نتج من جرائها عاهة تقدر نسبتها بنحو 60%.