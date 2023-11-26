كشفت مصادر فلسطينية، كواليس تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين وسط مدينة غزة، وسط وأمام حشد جماهيري كبير.

وقال الصحفي إسماعيل الغول، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة»، مساء الأحد، إن مقاتلي القسام كانوا موجودين وسط الأهالي في مدينة غزة، بشكل واضح أمام الأعين والكاميرات.

وأضاف أنّ مقاتلي القسام نظّموا استعراض قوة خلال عملية التسليم، مشيرا إلى أن هذا المشهد يؤكد تحكم القسام في مُجريات الحرب بالطريقة التي تريدها.

ولفت إلى أن عملية التسليم كانت سهلة وسلسة وسط غزة في مدينة تكتظ بالنازحين، موضحا أن المواطنين الذين كانوا موجودين حرصوا على توجيه التحية للمقاومة.

وبثت قناة الجزيرة، لقطات وصفتها بالحصرية توثق عملية تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من المحتجزين لديها في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات، عملية تسليم المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، وذلك وسط حشد من المواطنين الفلسطينيين الذين اصطفوا على جانبي الطريق لمتابعة هذه العملية.

وشوهدت الإسرائيلية المسنة المشمولة في هذه الصفقة، وهي ترقد في إحدى سيارات الصليب الأحمر الدولي، علما بأن هذه السيدة نقلت للمستشفى فور وصولا للأراضي الإسرائيلية.

https://x.com/AJArabic/status/1728825098532954403?s=20

صور حصرية للجزيرة لتسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من المحتجزين لديها في مدينة غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/sWd6twHF2i — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 26, 2023

وتسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

واللافت في الدفعة الثالثة، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، سلمت المحتجزين الإسرائيليين في منطقة بشمال غزة، على عكس ما كان يحدث خلال الدفعتين السابقتين.