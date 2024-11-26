جو بايدن: لبنان وإسرائيل وافقا على اتفاق وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن لبنان وإسرائيل وافقا على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في كلمة له مساء الثلاثاء، أن النزاع الدموي مستمر منذ 14 شهرًا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب، كما أن الشعب اللبناني لم يسعَ إليها، وكذلك هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة، موضحًا أنه وجه بتقديم دعم عسكري لإسرائيل منذ بدء الحرب.

ولفت إلى أن أكثر من 70 ألف إسرائيلي اضطروا للنزوح بسبب الهجمات التي شنّها حزب الله، موضحًا أن هؤلاء كانوا ينظرون لقصف منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم.

ونوه بأن هناك أكثر من 100 ألف لبناني دُفعوا للعيش كلاجئين داخل بلدهم، معتبرًا أن الحرب فُرضت عليهم بسبب حزب الله.

وشدد على أن هذا النزاع هو الأكثر دموية بين إسرائيل ولبنان، لافتًا إلى مقتل العديد من قيادات حزب الله وفي مقدمتهم أمينه العام حسن نصر الله.

وتحدث عن أن إسرائيل دمّرت بنى تحتية عسكرية وأنفاقًا متطورة لحزب الله، قائلًا إنها كانت تُعد لتنفيذ هجمات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح بأنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وقال أنه سيرد بقوة على أي انتهاك من جانب حزب الله.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون أنه سيعرض الاتفاق على مجلس الوزراء بكامل هيئته في وقت لاحق من مساء اليوم.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني ​​وافق في وقت سابق على اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق الذي يمهد الطريق لإنهاء صراع أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته بسبب حرب غزة العام الماضي حيز التنفيذ غدا الأربعاء.