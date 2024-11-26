قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنهم حققوا إنجازات كبيرة في الجبهات السبع التي يحاربون فيها.

وأكد نتنياهو التزامهم "بإعادة المختطفين في غزة إلى بيوتهم"، قائلاً: "سنعيد جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: " أنا فخور بصمود سكان شمال إسر ائيل وملتزم بأمنهم. وأنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وفيما يتعلق بالاتفاق في لبنان، قال نتنياهو إنهم سيعرضون الليلة مبادرة لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

وأضاف نتنياهو أن "حزب الله اختار مهاجمة إسرائيل في 8 أكتوبر واستطعنا إعادته سنوات إلى الوراء"، موضحا: "سنفعل كل ما في وسعنا حتى لا تصنع إيران سلاحا نوويا وهذا على رأس أولوياتنا".

وتابع: "سنهاجم حزب الله مرة أخرى إذا قرر إعادة تسليح نفسه أو بناء الأنفاق".