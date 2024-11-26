ألكسندر أرنولد يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد

شارك ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول في تدريبات فريقه قبل استضافة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويغيب أرنولد عن الملاعب منذ إصابته في عضلة الفخذ خلال مواجهة أستون فيلا في 9 نوفمبر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أرنولد شارك في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء تحسبا للدفع به أمام ريال مدريد، أو تجهيزه لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في ملعب أنفيلد.

وشارك المهاجم الإيطالي فيدريكو كييزا في جزء من التدريبات الجماعية، بعد إجراء تدريبات إحماء بشكل منفرد، حيث يعاني من عدم الجاهزية البدنية منذ قدومه من يوفنتوس في أواخر أغسطس الماضي.

في المقابل غاب كوستاس تسيميكاس ظهير أيسر الفريق عن التدريبات بسبب إصابة في الكاحل ومن المتوقع أن يواصل الغياب لفترة.

وتخلف أيضا عن التدريبات حارس المرمى أليسون بيكر الذي غاب عن آخر ثماني مباريات للفريق بسبب إصابة في أوتار الركبة، علما بأنه أدى تدريبات فردية في الأسبوع الماضي.