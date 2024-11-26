شهدت عملة "بيتكوين" انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية، مسجلة أطول سلسلة خسائر لها منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع فشلها في بلوغ حاجز الـ100,000 دولار، ما أدى إلى تراجع الحماسة بشأن المضاربة التي أثارها تأييد ترامب للعملات الرقمية.

وتراجعت "بيتكوين" بنسبة 5.79% إلى 92,729.83 دولار، لتواصل انخفاضها لليوم الرابع على التوالي.

كما انخفضت "إيثريوم" 1.60% عند 3,364.63 دولار، بينما خسرت عملة "ريبل" بنسبة طفيفة 8.43% عند 1.38 دولار، وخسرت عملة "دوج كوين" 10% إلى 38.67 سنت.

وواجهت العملات الرقمية حالة من التحفظ على المخاطر بعد أن أثار ترامب اضطرابا في الأسواق العالمية بتعهده بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين وجيرانه في أمريكا الشمالية، كندا والمكسيك، مما أظهر حذر المستثمرين.

وقال أدريان بريزيلوني، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية "إنديبندنت ريزيرف": "كان الناس يبحثون عن عذر لجني بعض الأرباح".. مضيفا "نحن لا زلنا واثقين جدا من أن الشعور الإيجابي في السوق سيستمر حتى عام 2025".

وقال محلل TD Cowen جاريت سيبيرج" إن ترامب بعد تنصيبه في 20 يناير المقبل "سيتحكم فورا في هيئة الأوراق المالية والبورصات"، مضيفا أن ذلك سيكون "علامة إيجابية فيما يتعلق بتخفيف تطبيق قوانين العملات الرقمية وتسهيل الطريق نحو الامتثال".