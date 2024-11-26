إلهام شاهين تشيد بمهرجان الفيوم السينمائي: سعيدة بعودة المحافظة للاهتمام بالفنون والثقافة

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة، بانطلاق مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الأولى، مشيرة إلى أنها لم تزر الفيوم منذ أكثر من 15 عاما، على الرغم من تصويرها الكثير من الأفلام فيها سابقا.



وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، أن المهرجان يتميز عن غيره في اختيار «السجادة الخضراء» بدلا من «الحمراء»، تأكيدًا على أهمية البيئة والحفاظ عليها، لاسيما وأن اللون الأخضر يرمز إلى النماء والحياة.



وأشادت بالفيوم كمدينة سياحية من الدرجة الأولى، لافتة إلى تنظيم إدارة المهرجان جولة سياحية إلى معبد قارون، ووادي الريان، وقرية تونس، قائلة: «أهل الفيوم كثير منهم يرسموا وخاصة على الخزف، ومشهورون بالأشغال اليدوية وصناعة السجاد والفخار، وأغلبهم فنانون بالفطرة».



وأعربت عن سعادتها بـ «عودة محافظة الفيوم أخيرًا للاهتمام بالفنون والثقافة»، مشيدة بنشاط المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري والقائمين على تنظيم المهرجان، وتقديمهم التسهيلات كافة لإنجاحه.



كما أشادت بفكرة المهرجان، وحضور ضيوف من عدة دول، مثل تونس، وفلسطين، والمغرب، والجزائر، وفنلندا، وعدد من الدول الأوروبية، والذين أبدوا إعجابهم بالمعالم السياحية في الفيوم، مختتمة: «كل ضيوفنا سعداء ومتفاجئون بالمعالم السياحية الجميلة، فالفيوم مدينة عريقة جدًا، وتطورت للغاية، ومستوى جديد موجود فيها».