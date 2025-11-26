أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اللجنة العامة في انتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة الثانية في محافظة الشرقية، والتي تضم مركزي بلبيس ومشتول السوق ومقرها مركز شرطة بلبيس، الحصر العددي لأصوات الناخبين والناخبات ممن أدلوا بأصواتهم في لجان الدائرة.

ووفقا للحصر العددي، فقد بلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت في الدائرة 668978 ناخبا، حضر منهم 142862 ناخبا، حيث جاءت الأصوات الصحيحة بالنسبة لاختيار المرشحين بالنظام الفردي 133753 صوتا، مقابل 9109 أصوات باطلة.

وبسحب الحصر العددي المعلن، فقد حصل على أعلى الأصوات كلا من: المرشح حاتم صيام، مرشح مستقبل وطن، 26302 صوت، وحصد المرشح كمال شعيب، مرشح حزب حماة الوطن 20019 صوتا، والمرشح علي النقيطي 59847 صوتا، والمرشح رشيد عامر 33740 صوتا، والمرشحة سحر عتمان 32962 صوتا، والمرشح عبدالله الرماح 20277 صوتا، ليخوض المرشحون الستة جولة الإعادة على المقاعد الفردية الثلاثة المخصصة للدائرة.

ويصل إجمالي عدد الناخبين ممن لهم الحق بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الشرقية 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات، يدلون بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

ويتنافس 253 مرشحا على المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الشرقية، وذلك في 9 دوائر انتخابية تشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تمثل 21 مقعدا بالنظام الفردي، ومثلها بنظام القائمة ضمن قطاع شرق الدلتا، والذي يضم محافظات (الشرقية - دمياط - بور سعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).