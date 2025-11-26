الحصر العددي لانتخابات النواب: تراجع مرشحي الأحزاب وارتفاع فرص المستقلين في قويسنا وبركة السبع

كشف الحصر العددي الرسمي لأصوات الناخبين في دائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث برز المرشحون المستقلون على حساب مرشحي الأحزاب.

وأظهرت المحاضر أن المربع الذهبي للمرشحين المحتملين دخول جولة الإعادة قد اتضح بوضوح، إذ جاء ترتيب الأصوات كالتالي:

هشام عبد الواحد – مستقل: 28,070 صوتًا

محمد العدوي – مستقل: 26,284 صوتًا

عبد الحكيم التعلب – مستقل: 24,823 صوتًا

عبد العزيز شلف – مستقل: 22,356 صوتًا

في المقابل، تراجع مرشحو الأحزاب بشكل لافت، حيث حصل:

عصمت زايد – حزب مستقبل وطن: 14,934 صوتًا

رامي نصر – حزب حماة الوطن: 12,784 صوتًا فقط

ويعكس هذا الترتيب تراجعًا واضحًا لمرشحي الأحزاب في الدائرة، وارتفاع فرص المستقلين في المنافسة، ما يمثل تحولًا غير متوقع في المشهد الانتخابي المحلي.

وتؤكد المحاضر أن النتائج النهائية الرسمية ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد استكمال كافة المراجعات، مع استمرار احتمال إدخال تغييرات طفيفة على الأرقام قبل اعتمادها رسميًا.