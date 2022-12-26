رجال تنس طاولة الأهلي يهزم خان يونس الفلسطينى في البطولة العربية

حقق الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي الفوز اليوم الإثنين على نظيره خان يونس الفلسطينى، في منافسات البطولة العربية المقامة على استاد القاهرة.

وقدم فريق رجال تنس طاولة الأهلي عرضًا قويًّا، واتسم أداء الفريق بالسرعة والدقة، والتركيز الشديد، مما ساعد لاعبي الفريق على إحكام السيطرة على أحداث اللقاء وحسم الفوز بالمباراة بنتيجة ٣-صفر.

ومثل الأهلي في منافسات اليوم أمام الفريق الفلسطينى كل من: محمد البيلي، ومحمد شومان، ويوسف عبد العزيز.

وعبر أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي، عن سعادته بالنتائج المميزة للاعبي الأهلي أمام خان يونس الفلسطينى، والسيطرة على جميع أشواط المباراة، خاصة أن تنس طاولة الأهلي يضم أسماء مميزة للغاية، ويشكلون للقوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق الفحيحيل الكويتي، غدًا الثلاثاء في منافسات البطولة، التي يشارك بها 24 ناديًا في منافسات الرجال، فيما يشارك 15 ناديًا في منافسات السيدات.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏