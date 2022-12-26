موسكو: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية ومصرع 3 عسكريين روس

نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية القول، إن القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تقترب من مطار عسكري في مقاطعة ساراتوف، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وأكدت الوزارة أن ثلاثة من العسكريين الروس لقوا حتفهم نتيجة سقوط حطام المسيرة.



وأضافت الوزارة أن الطائرات المتواجدة في المطار لم تتعرض لأي أضرار.



جدير بالذكر أن روسيا في الخامس من ديسمبر الجاري ألقت باللوم على أوكرانيا، في الهجمات التي استهدفت مطارين عسكريين روسيين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في صباح اليوم الموافق 5 ديسمبر، حاول نظام كييف مهاجمة المطارين العسكريين (دياجيليفو) في منطقة (ريازان) و(إنجلز) في منطقة (ساراتوف) بطائرات مسيرة تفاعلية من الإنتاج السوفيتي لتعطيل الطائرات الروسية بعيدة المدى".