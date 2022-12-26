تجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفى رأس الحكمة في مطروح بـ3 أسرة جديدة

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، العمل على تجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفى رأس الحكمة، بإضافة 3 أسرة عناية جراحية جديدة.

وأوضح البلتاجي أنه بعد إضافة 3 أسرة جراحية جديدة بوحدة العناية المركزة، يصل إجمالي عدد الأسِرَّة إلى 6 أسرة، والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم.

وقال الدكتور مبروك سالم، مدير عام الطب العلاجي، إن العناية الجديدة مجهزة بأحدث أجهزة المونيتور وشبكة غازات وأجهزة تنفس صناعي وفولوميتر وسيرنج بامب وأجهزة تحكم بالمحاليل وأجهزة شفط متحركة، تلبية لاحتياجات وخدمة المرضى من أهالي رأس الحكمة والقرى المجاورة، مما يمثل طفرة نوعية متميزة في الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة والطريق الدولي الساحلي.