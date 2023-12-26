وزير الدفاع الهندي: سنعثر على مهاجمي السفينتين التجاريتين وسنتخذ إجراء صارما بحقهم

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، اليوم الثلاثاء، إنه تم إبلاغ الحكومة الهندية بالهجمات الأخيرة على سفينتين تجاريتين وهما "إم في تشيم بلوتو" و"ام في ساي بابا" وسوف تتخذ إجراء صارما بحق المسؤولين عن الهجومين من خلال إيجادهم حتى من "أعماق البحار".

وتحدث سينج بعد نشر مدمرة الصواريخ الموجهة "اي ان اس إمفال"، قائلا إن الهند كثفت الدوريات البحرية بعد الهجمات الأخيرة على السفن التجارية، وفقا لوكالة أنباء "برس تراست اوف انديا".

وأضاف سينج أن "الحكومة الهندية أخذت الهجوم بطائرات مسيرة على السفينتين ام في تشيم بلوتو وام في ساي بابا في البحر الأحمر على محمل الجد. سنعثر على منفذي الهجمات الأخيرة على السفن التجارية حتى من أعماق البحار وسنتخذ إجراء صارما بحقهم".