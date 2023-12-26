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بعد مجازر وسط غزة.. دعوة وتحذير من مسئول أممي للاحتلال الإسرائيلي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 6:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 6:07 م

عبر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيف ماجانجو، عن الشعور بالقلق البالغ إزاء استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة وسط غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 100 فلسطيني منذ عشية عيد الميلاد.

وقال ماجانجو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، متحدثا عن القصف المستمر لمنطقة وسط غزة، إنّ ما يثير القلق بشكل خاص أن هذا القصف المكثف الأخير يأتي بعد أن أمرت قوات الاحتلال السكان من جنوب وادي غزة بالانتقال إلى وسط غزة وتل السلطان في رفح.

وأفادت التقارير، وفق المسئول الأممي، بأن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 50 غارة في وسط قطاع غزة يومي 24 و25 ديسمبر، بما في ذلك ثلاثة مخيمات للاجئين، وهي البريج والنصيرات والمغازي، أصابت غارتان سبعة مبانٍ سكنية في مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد ما يقدر بنحو 86 فلسطينيًا وإصابة عدد أكبر.

وبحسب المصدر نفسه، يُعتقد أن عدداً غير معروف من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. وارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الغارات على مخيمي المغازي والبريج منذ ذلك الحين إلى 131 شخصًا على الأقل، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، وسط وضع إنساني متفاقم وكارثي بالفعل.

وتم تدمير جميع الطرق التي تربط المخيمات الثلاثة، ما أعاق وصول مساعدات الإغاثة إلى المحتاجين، ولا تزال الملاجئ والمستشفيات تعمل بالحد الأدنى، وهي مكتظة للغاية وتعاني نقص الموارد.

وكرر المسئول الأممي، التحذير من أن جميع الهجمات يجب أن تلتزم بشكل صارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب والحذر في الهجوم.

وشدد على أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ كل التدابير المتاحة لحماية المدنيين. ولا تُعفيهم التحذيرات وأوامر الإخلاء من كامل التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

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