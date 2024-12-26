المدعية العامة الإسرائيلية تأمر الشرطة بالتحقيق مع زوجة نتنياهو

أمرت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الشرطة بفتح تحقيق مع زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "سارة"؛ للاشتباه في مضايقتها للمعارضين السياسيين والتأثير على الشهود في محاكمة زوجها في قضايا الفساد.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية النبأ في رسالة موجزة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، وأشارت إلى أن التحقيق سيركز على الاستنتاجات من تقرير ورد مؤخرا من برنامج "عوفداة" للصحافة الاستقصائية بشأن سارة نتنياهو.

وكشف البرنامج عن مجموعة من رسائل تطبيق واتساب يبدو أن زوجة نتنياهو وجهت فيها مساعدا سابقا بتنظيم احتجاجات ضد خصوم سياسيين وترهيب هداس كلاين، وهي شاهدة رئيسية في المحاكمة.

ولم يشر الإعلان إلى زوجة نتنياهو بالاسم، ورفضت وزارة العدل الإدلاء بمزيد من التصريحات.

لكن نتنياهو انتقد تقرير عوفداة في وقت سابق من اليوم باعتباره "أكاذيب".