محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لتوزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بالقطاع الزراعي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصا على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في مواعيدها وبالأسعار المقررة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة الدكتور عبدالرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، تواصل جهودها في التوجيه والمتابعة الميدانية لأعمال توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية، وذلك بحضور المهندس مصطفى صالح مدير عام إدارة شئون التعاون الزراعي بالمديرية، وفي إطار الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية الصرف.

أشار المحافظ، إلى أن جولة المتابعة شملت عددا من الجمعيات الزراعية التعاونية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف التأكد من انتظام صرف المقررات السمادية للمزارعين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل دقة وشفافية، ومنع أي ممارسات خاطئة قد تضر بحقوق المزارعين.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة لصرف الأسمدة، والتيسير على المزارعين، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم بما يخدم العملية الزراعية ويرفع من كفاءة الإنتاج، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الزراعية باعتبارها حلقة الوصل الأساسية بين الدولة والمزارع.

كما أكد متابعة عملية صرف الأسمدة من قبل مديري الإدارات الزراعية، مع الالتزام الكامل بالأسعار المحددة من وزارة الزراعة وعدم تجاوزها تحت أي ظرف، محذرا من أن أي مخالفة للتعليمات ستُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية دون تهاون.

وأوضح أنه تم التأكيد خلال الجولة على ضرورة تعليق لافتة إرشادية (بانر) داخل كل جمعية زراعية موضح بها السعر الرسمي للأسمدة، تحقيقا لمبدأ الشفافية، وحتى يكون المزارع على دراية كاملة بحقوقه، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه لا يتم استلام أي سيارة أسمدة إلا بعد التأكد من استلام الكميات كاملة وعدّها ومطابقتها للأوراق المرسلة وكارت السيارة، مع التشديد على عدم صرف أي مقررات سمادية لأي مزارع إلا من خلال كارت الفلاح، لضمان إحكام الرقابة ومنع أي تلاعب.

وفي ختام تصريحاته، أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة لن تدخر جهدا في دعم الفلاح الأسيوطي، ومتابعة منظومة الزراعة بكافة محاورها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين بالمحافظة.