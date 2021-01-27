سوريا توافق على الانضمام لمبادرة تأمين لقاح كورونا «بعد حل بعض النقاط العالقة»

وافقت الحكومة السورية على الانضمام لمبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا "بالسرعة الممكنة".

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس وافق على انضمام سوريا لمبادرة "كوفاكس" عبر منظمة الصحة العالمية، مشيرا أن ذلك تم "بعد حل بعض النقاط العالقة" لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة.

وأوضحت رئاسة الوزراء أنها كلفت وزارة الصحة "اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين".

وأكد المجلس على "التشدد في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا".

وكان مجلس الشعب السوري (البرلمان) أقر مشروع قانون يتضمن تصديق الاتفاقية الإطارية للشراكة بين سوريا و"التحالف العالمي من أجل اللقاحات" (غافي) بهدف الحصول على اللقاحات.

وأعلن وزير الصحة حسن الغباش في الجلسة التي عقدت قبل أيام أن الاتفاقية "ستؤدي إلى تحقيق وفر مالي ناتج عن الحصول على أسعار مخفضة عن الأسعار العالمية وتوفير القطع الأجنبي اللازم لاستيراد اللقاحات"

وقال غباش إن الحكومة تسعى إلى "الحصول على لقاح فيروس كورونا وفقا لعدة شروط أهمها ألا يكون ذلك على حساب المساس بالسيادة السورية وصحة المواطنين.