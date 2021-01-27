 الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بعد الأداء المشرف أمام الدنمارك - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بعد الأداء المشرف أمام الدنمارك

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:14 م

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأداء منتخبنا الوطني أمام نظيره الدنماركي رغم الخروج من بطولة العالم لكرة اليد.

وقدمت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي التهنئة لمنتخبنا الوطني لكرة اليد بعد الأداء المشرف والرجولي الذي قدمه أمام الدنمارك.

وحقق منتخب الدنمارك الفوز على مصر بنتيجة 39-38 في اللقاء الذي لجأ لـ4 أشواط إضافية ونجح المنتخب الدنماركي في حسم الفوز في ركلات الترجيح.

وكان منتخب مصر قد أضاع رميتين من الـ5 ركلات التي سددها الفراعنة وأضاعهم أحمد الأحمر وعلي زين.

تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. شكراً لكم.

تم النشر بواسطة ‏AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‏ في الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠٢١

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